Al via domenica la seconda edizione di 'Bordighera Dog Show': l'expo canina in programma ai giardini Lowe (Foto)

È stata confermata per domenica la seconda edizione di "Bordighera Dog Show", expo canina in programma ai Giardini Lowe della Città delle Palme. La manifestazione, sospesa per il maltempo che ha sconvolto la Liguria con immensi danni materiali e morali per i cittadini più colpiti, andrà dunque in scena con spirito di solidarietà: i proventi infatti andranno devoluti in beni commestibili al canile-gattile di Ventimiglia.

Organizzata dall'associazione 'Decima Musa', in collaborazione con 'La zampa sul cuore- educazione cinofila' e con l'allevamento dei 'Bordigotti,' patrocinata e sostenuta dal comune di Bordighera, la manifestazione si svolgerà in un'unica giornata ricca di attrazioni da vivere insieme ai cani in passerella. Ma non ci sarà solo la sfilata; previsti anche eventi collaterali come la 'Dog Dance', prove di Agility Dog e Ludo Agility, che consentiranno ai proprietari e ai loro beniamini di mettersi alla prova su un piccolo percorso a ostacoli.