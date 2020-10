Bollo auto online: più facile con i servizi dedicati

Il bollo auto dovrebbe essere chiamato, più correttamente, tassa di possesso dell’autoveicolo. La deve saldare annualmente, o semestralmente, chiunque possieda un’auto intestata presso i registri italiani. Quindi, anche chi ha un’auto che rimane sempre parcheggiata in garage deve pagare questo tipo di tassa regionale. Sono le singole Regioni che riscuotono tale tassa; in ogni singola Regione quindi vi sono indicazioni diverse, sia per quanto riguarda l’ammontare del bollo, sia per i metodi di pagamento accettati.

Pagare il bollo in posta o presso le ricevitorie

In linea generale il costo del bollo auto rimane più o meno uguale nel corso degli anni. Sporadicamente si verificano degli aumenti, comunicati con mesi di anticipo dagli organi di stampa e dalle Regioni. Per il calcolo è possibile approfittare di appositi servizi che consentono di ricavare la cifra dovuta, avendo come unica indicazione il numero di targa dell’autoveicolo, o anche il codice fiscale del proprietario, cui è intestato il mezzo. Il pagamento si può effettuare tramite diverse modalità, tra le quali la più utilizzata è solitamente lo sportello postale; anche perché molte Regioni inviano con un certo anticipo il bollettino postale ai contribuenti interessati da questo genere di tassa. Il bollettino potrà essere pagato anche presso alcune ricevitorie e tabaccherie, munite di appositi terminati; oppure presso alcuni sportelli ATM e anche presso tutte le banche del territorio.

Pagare il bollo online

Volendo è possibile pagare il bollo auto online , approfittando di alcuni siti dedicati a questo tipo di attività. Chiaramente è bene, prima, avere a disposizione il bollettino precompilato inviato dalla Regione; oppure si può effettuare il calcolo utilizzando gli strumenti disponibili in rete. Il pagamento del bollo auto online si può effettuare anche sul sito dell’ACI, così come attraverso la piattaforma PagoPA (disponibile solo per alcune Regioni). Tutti questi servizi sono disponibili a vario titolo, alcuni anche in modo completamente gratuito. È importante comprendere però che per utilizzati è necessario avere a disposizione almeno un metodo di pagamento elettronico, come ad esempio una carda di credito, o anche una carta di debito autorizzata ai pagamenti online.

Il metodo più pratico

Di sicuro il metodo più pratico per effettuare il pagamento del bollo auto online consiste nell’approfittare dei siti che offrono esclusivamente questo genere di servizio. La motivazione è semplice da comprendere: una volta inseriti i propri dati identificativi, rimarranno come informazione di base all’interno dell’account personale. Quindi, per qualsiasi pagamento tramite bollettino online effettuato nel futuro, non sarà necessario indicare alcun altro genere di dato. Oltre a questo è il singolo contribuente a decidere password e credenziali per l’accesso; per quanto riguarda invece le piattaforme offerte dalla pubblica amministrazione è necessario, per l’accesso, avere a disposizione lo SPID, o altri sistemi di identificazione che non tutti possiedono, o che non tutti sono in grado di utilizzare. Inoltre le piattaforme per il pagamento di bollettini online consentono, tramite l’utilizzo di un singolo account, di pagare varie tipologie di bollettini postali. Da quello per il bollo auto fino a quelli per le tasse scolastiche o i tributi della Pubblica amministrazione; non solo da computer, ma anche tramite tablet o smartphone.