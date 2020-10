Scopri i benefici dell’oro puro sulla pelle

Arriva la novità VISO autunno 2020 nel Centro Estetico Nefertari. L’abbiamo aspettata, studiata, capita e perfezionata! Il trattamento ORO PURO, gioiello liquido sulla pelle. Un’esperienza unica da provare con un risultato incredibile già dopo la prima seduta. Le proprietà dell’oro, metallo nobile, sono conosciute a tutti… ma l’effetto sul viso è qualcosa di davvero unico da lasciare senza parole.

L'oro è ingrediente principale della linea ORO PURO, un vero e proprio trattamento cosmetico a base di oro per il viso, destinato alle pelli più esigenti, ma anche a pelli giovani che vogliono mantenere freschezza e tonicità.

Uno skincare d'eccellenza, in grado di prevenire e contrastare gli effetti della stanchezza e dello stress dell'epidermide, trattare e ringiovanire la pelle agendo sui fattori che ne determinano l'invecchiamento; una linea rigenerante e liftante, capace di donare luminosità e giovinezza alle pelli affaticate.

Una formula di nuova generazione, frutto delle più recenti scoperte scientifiche, associata al potere dell'oro: le rughe sono visibilmente attenuate, la pelle è idratata e ritrova compattezza e luminosità.

Giorno dopo giorno, i prodotti della linea ORO PURO, attraverso la sinergica azione dei suoi costituenti attivi, consentono di raggiungere risultati sorprendenti. La pelle rigenerata, rimpolpata, energica, radiosa, mantiene a lungo la sua giovinezza.

In aggiunta abbiamo amplificato l’effetto con l’aggiunta della radiofrequenza del nostro Zoner, tecnologia raffinatissima ed evolutissima alla quale associamo la Vitamina C eccellente ausilio per il cambio di temperatura.

I prodotti della linea ORO PURO contengono principi attivi dotati di test di efficacia che consentono di ottenere i seguenti benefici:

Rughe visibilmente levigate;

Luminosità;

Pelle più tonica e compatta;

Idratazione.

Che dire… Un trattamento davvero unico nel mondo skincare che vale la pena provare perché l’oro addosso è davvero qualcosa di strepitoso…

