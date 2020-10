Open! Gli architetti della provincia di Imperia aprono i loro studi al pubblico il 30 e 31 ottobre

Anche quest'anno il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC insieme agli Ordini Provinciali, promuove l'iniziativa Open!Studi Aperti 2020, che si terrà su tutto il territorio nazionale nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2020. La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico e sarà un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura ai “non addetti ai lavori”.

Open! Studi Aperti 2020 inaugurerà una intera settimana di eventi dedicati all’architettura, che si concluderà il 6 novembre in concomitanza con la Festa dell’Architetto 2020 durante la quale saranno assegnati i premi “Architetto Italiano” e “Giovane Talento dell’Architettura Italiana”.

L'Ordine Provinciale di Imperia promuove, nelle giornate del 30 e del 31 ottobre, un evento collettivo dedicato al tema dell’abitare che avrà luogo in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo.

Le nuove consapevolezze sull’importanza degli spazi domestici scaturite dall’emergenza sanitaria che stiamo tutt’ora vivendo lasciano evidente traccia nel nostro concetto di vivere la casa e di abitare.

Da queste considerazioni l’Ordine Provinciale di Imperia vuole suscitare una riflessione collettiva e condivisa attraverso una galleria en plain air del lavoro degli architetti incentrato sui luoghi e sulle forme dell’abitare.

Gli Architetti partecipanti avranno l’occasione di mettere in mostra la propria visione dell’abitare in tutte le sue possibili accezioni (abitazioni singole o collettive, social housig, hotel, residence, abitazioni temporanee o provvisorie, …). #Modi di Abitare.

Anche l’Ordine degli Architetti di Savona organizzerà un evento analogo a Savona.

Il nostro quotidiano è media partner dell'evento.