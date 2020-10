Imperia: da mercoledì prossimo a San Giovanni ritorna la Statua Internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina

Una full immersion di tre giorni dedicata all’anno Eucaristico Mariano. È quello che si appresta ad ospitare la Basilica di San Giovanni Battista di Imperia dal 14 al 18 ottobre con il ritorno della Statua Internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina già giunta nel capoluogo di provincia lo scorso anno.

“Un modo di propagandare e diffondere la devozione mariana e la devozione eucaristica – ci spiega il parroco di San Giovanni Monsignor Buzzone -. I fedeli potranno venire a pregare davanti alla statua della Madonna ovviamente nel rispetto delle norma anti-covid".



La tre giorni prenderà il via mercoledì prossimo alle 17 con l’arrivo e l’accoglimento della Madonnina in Chiesa, al quale seguirà un rosario e una celebrazione eucaristica. "Da giovedì a domenica, oltre le celebrazioni eucaristiche, la recita del Santo Rosario e le confessioni, alle 17.30 si terrà una Catechesi sul Messaggio di Fatima - aggiunge il parroco della Basilica imperiese -. Inoltre sabato alle 21 (e non alle 19 come scritto sul volantino) è in programma un concerto a favore delle vittime del covid. L’anno scorso era stata una iniziativa ben partecipata e mi auspico che lo stesso avvenga anche quest’anno”.



(in basso il volantino con tutti gli orari dell'evento)