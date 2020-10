Imperia: locali seminterrati chiusi alla Sauro, Davide La Monica presenta interrogazione

"L'interrogazione rivolta all'Amministrazione ha, da un lato, la finalità di comprendere le motivazioni che hanno indotto il Comune di Imperia ad adottare una scelta che appare inadeguata a tutelare la salute psico-fisica degli alunni dell'Istituto Sauro, oltre che illegittima perché palesemente in contrasto con le normative vigenti, dall'altro, quella di capire se sono state studiate soluzioni alternative che possano permettere a circa 70 alunni, attualmente privi di aule didattiche, di ritornare presto a scuola".



Parole di Davide La Monica, consigliere comunale e capogruppo di Vince Imperia che ha presentato un'interrogazione sulla situazione dell'Istituto Scolastico Sauro di Via Gibelli."E' notizia di questi giorni che l'Asl 1 Imperiese ha dichiarato inutilizzabili per qualsiasi attività che preveda la permanenza continuativa di persone ed alunni i locali seminterrati dell'Istituto Scolastico Sauro di Via Gibelli" - precisa La Monica.

"A partire dall'inizio dell'anno scolastico in corso, nonostante il Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975 e succ. modd. (norma fondamentale per quanto concerne l'edilizia scolastica) preveda espressamente che i locali seminterrati non possano essere adibiti ad aule scolastiche, i predetti seminterrati di Via Gibelli, dopo essere stati oggetto di numerosi interventi di manutenzione finalizzati teoricamente ad adeguarli alle normative anti Covid-19, sono stati utilizzati come aule didattiche destinate ad ospitare due classi delle scuole elementari ed una classe delle scuole medie, per un totale di circa 70 ragazzi. - conclude - A seguito dell'intervento dell'ASL1 Imperiese, i locali seminterrati sono stati chiusi e circa settanta alunni sono stati costretti a ritornare alla didattica a distanza da remoto".