Imperia: annullato il corteo di 'Fridays for Future', gruppo di studenti decide di pulire la spiaggia d'oro (Foto)

In occasione del 'Friday For Future' un gruppo di ragazzi del Liceo 'Vieusseux' di Imperia ha pensato di organizzare un modo diverso di dimostrare il proprio impegno, anche in tempo di covid, manifestando a modo loro con la pulizia della spiaggia d'oro di Porto Maurizio.

"In tempo di Covid vengono a mancare molte cose - dice l'organizzatore della proposta - ma l'impegno ambientale non può mai cessare del tutto, bisogna continuare ad agire per il nostro ambiente, ovviamente in sicurezza".