Io sono Nerina ho circa 3 anni. Sono stata abbandonata a Sanremo, avevo una casa, sono stati fatti tanti appelli ma non sono mai tornati a riprendermi. E’ passato più di un mese da quando sono arrivata in clinica veterinaria ma quella non può essere la mia casa. Sono tanto buona e dolce e merito qualcuno che mi possa amare. Io aspetto te! Sterilizzata vaccinata Fiv+.

Per adottarla potete telefonare ad Emanuela 3393670333 o a Sabrina 340 272 3455