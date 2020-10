Corsa contro il tempo sulla Statale 20 per la ricostruzione della carreggiata che da domani ricongiungerà Airole con il resto della valle Roja. Da ieri il pese è isolato, ma il celere intervento di Provincia e Regione sta risolvendo parzialmente la situazione.

Sulla Statale 20 ci sarà un passaggio provvisorio per permettere ai mezzi di transitare in sicurezza in attesa della ricostruzione totale della strada.