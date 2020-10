Ventimiglia: nella piazza del Comune un flusso continuo di volontari, tra loro anche diversi migranti (Foto e Video)

La gara di solidarietà per Ventimiglia non conosce confini. Nella piazza del Comune continuano a presentarsi persone che vogliono mettersi a disposizione della città per pulire, spalare, liberare negozi e cantine, aiutare chi ha perso tanto se non tutto. Il Comune ha allestito un banchetto per la gestione delle richieste e tra coloro che si sono fatti avanti ci sono anche molti migranti che hanno voluto contribuire alla causa. In piazza anche la Croce Rossa di Monaco i cui militi sono subiti accorsi in aiuto dei ‘cugini’ al di là del confine.

“È stata una giornata proficua e che riempie il nostro cuore di gioia, ci ha stupiti positivamente la presenza di tanti giovani, molti non sono nemmeno passati dal nostro punto di raccolta e sono andati direttamente ad aiutare - commenta un soddisfatto Daniele Sismondini, consigliere comunale di Ventimiglia - oggi impegnati a Ventimiglia ci sono almeno 300 persone, abbiamo avuto una buona risposta anche da alcuni migranti, ragazzi splendidi che hanno dato una grande mano. Continuiamo senza sosta, il lavoro è immenso”.