Maltempo sul Ponente: chiuso Ponte San Ludovico e stop ai treni tra Italia e Francia dalle 11

Primi problemi per il traffico e la viabilità, dovuti al maltempo. Al momento ci arrivano soprattutto dalla vicina Francia e dal confine con Ventimiglia.

È stato infatti chiuso, momentaneamente, il valico di confine a Ponte San Ludovico per una mareggiata in atto. In auto si transita regolarmente a Ponte San Luigi e sull’autostrada.

Problemi più importanti per chi deve muoversi in treno. E’ stata infatti totalmente interrotta la circolazione dei convogli, dalle 11 di questa mattina a domani, sulle linee Tolone-Nizza-Ventimiglia e Nizza-Ventimiglia-Tenda



LA NOTA DI ANAS

A seguito di allagamento per la forte mareggiata, a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando la regione, è stata predisposta la chiusura del Ponte Ludovico, dal lato di competenza francese al km 3,405 lungo la strada statale 1 dir "dei Balzi Rossi".

Il traffico veicolare viene deviato lungo la strada statale 1 "Via Aurelia".

