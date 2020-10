Si è chiuso a Marina degli Aregai l'iniziativa “E sarà Buonvento” dell'associazione Handarpermare

L’associazione “Handarpermare” di Imperia, che da anni promuove la vela per persone con diverse tipologie di disabilità, ha chiuso la stagione prendendo parte con due delle sue imbarcazioni, a fine settembre, alla manifestazione “E sarà Buonvento”.

L’iniziativa, partita da Genova nel mese di luglio, è proseguita in varie parti di Italia e ha trovato la sua conclusione proprio nel Ponente Ligure presso il porto di Marina degli Aregai.

“E sarà Buonvento” ha avuto come obiettivo quello di offrire un weekend in barca a vela, quale segno di riconoscenza e ringraziamento al personale sanitario che quotidianamente lotta contro il Covid 19.

Sono state messe a disposizione, da armatori ed associazioni, una ventina di imbarcazioni per ospitare a bordo più di un centinaio di sanitari operanti sul nostro territorio e sud Piemonte.

“La bontà dell’iniziativa è stata premiata dal clima favorevole, sole e buon vento durante il giorno e pioggia rinfrescante nella notte - dichiarano gli organizzatori - l’ottima organizzazione dell’ideatore Pietro Romeo e dei suoi collaboratori e sponsor, che meritano un sincero grazie, ha permesso il realizzarsi di una bellissima festa, sempre nel rispetto delle norme vigenti in tema di prevenzione e sicurezza”.