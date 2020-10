Maltempo in arrivo: la Protezione Civile emana l'allerta 'arancione' per la giornata di domani, piogge e temporali

Come anticipato ieri dal nostro giornale ci attendono almeno 24 ore di piogge e temporali che potrebbero creare molti disagi nella nostra provincia e in tutta la regione. Proprio per questo la Protezione Civile su indicazione dell’Arpal ha emanato l’allerta ‘arancione’ per la nostra provincia, a partire da mezzogiorno alla mezzanotte di domani.

La perturbazione che sta per colpire l’intera regione è piuttosto vasta e preannuncia circa 100/150 millimetri di pioggia per tutta la giornata di domani. Le prime precipitazioni, al momento molto deboli, si sono manifestate già nel Levante ligure e, qualche pioggia non forte arriverà anche sull’imperiese questa sera. Il ‘grosso’ della perturbazione arriverà sull’estremo ponente ligure intorno alle 10 di domani mattina e, secondo i modelli matematici andrà avanti fino al tardo pomeriggio.

Come sempre bisognerà vedere come il suolo sopporterà l’impatto della perturbazione. Sicuramente ci sarà un innalzamento dei corsi d’acqua che verranno monitorati costantemente dalla Protezione Civile. Il timore riguarda soprattutto quei rii e torrenti dove i comuni non hanno ancora eseguito la classica pulizia che viene fatta a fine estate. Occhio come sempre a frane e smottamenti anche se, almeno per ora, il terreno è abbastanza secco e potrebbe rispondere ancora abbastanza bene.

In molti, già in queste ore, hanno chiesto cosa intendano fare i sindaci della nostra provincia per le scuole. Normalmente, in caso di allerta 'arancione' non scatta la chiusura automatica come per la 'rossa' ma, vista la situazione legata anche all'emergenza Covid-19 e il fatto che domani sarebbe l'ultimo giorno in classe della settimana, non è da escludere che molti primi cittadini decidano a breve per la chiusura a scopo cautelativo.

Sabato ci sarà una giornata di tregua, con il bel tempo che la farà da padrone su tutta la nostra provincia e in gran parte della regione. Aumenterà un po’ la forza del vento e diminuiranno le temperature, anche se non in modo sensibile. Colonnina di mercurio che scenderà ancora domenica quando, nel pomeriggio, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che dovrebbe colpire maggiormente il Levante della nostra regione ma che porterà comunque nuove precipitazioni anche nell’imperiese.

"L’avvicinamento di una profonda area di bassa pressione provocherà - evidenzia l'Arpal - dal tardo pomeriggio di oggi l’intensificazione delle piogge con possibili temporali localmente forti su tutta la regione. Da questa notte, il maltempo si accentuerà ulteriormente: la perturbazione provocherà piogge diffuse localmente intense, temporali forti e persistenti, con cumulate fino a molto elevate in una prima fase (fino a domani mattina) sul centro-levante, poi sul centro-ponente (da domani a metà giornata). Si tratta di una lunga fase pre-frontale, dal momento che il passaggio del fronte vero e proprio è atteso solo per la sera fra venerdì e sabato".

"Anche venti e mari - prosegue l'Arpal - saranno da monitorare: infatti sono attesi venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h (scirocco sul levante, libeccio sul ponente, dalla parte centrale di domani confluiranno in ostro) e mareggiate estese per onda da Sud. Una possibile, parziale tregua in questa fase di maltempo, è attesa nella seconda parte di sabato pur se non mancheranno ancora piogge e temporali, prima di un nuovo peggioramento atteso per domenica pomeriggio. Il consiglio è di seguire gli aggiornamenti che forniremo tempestivamente sulla base del monitoraggio in tempo reale degli eventi e delle uscite più recenti dei modelli previsionali". Sotto l’AVVISO METEOROLOGICO con la descrizione dei fenomeni più significativi previsti:

OGGI: l'approssimarsi di un'estesa perturbazione è causa di possibili rovesci o temporali moderati e bassa probabilità di fenomeni forti fino al tardo pomeriggio. Dalla serata si assiste a un aumento dell'instabilità con alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati su tutte le zone di allertamento. Rinforzo dei venti da Sud-Ovest (50-60 km/h) su ABC e sui rilievi di DE. Aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso.

DOMANI: precipitazioni diffuse con intensità fino a molto forte che daranno luogo a cumulate elevate su BCDE e molto elevate su A (la nostra provincia). Dalle prime ore della notte aumento dell'instabilità con rovesci o temporali forti, organizzati e persistenti sulle zone BCE; permane un'alta probabilità di fenomeni forti o organizzati su AD. Venti da Sud o Sud-Est di intensità fino a burrasca forte (raffiche anche superiori ai 100 km/h). Mare tra agitato e molto agitato con mareggiate intense per onda in prevalenza da Sud.

SABATO: il passaggio del sistema frontale da Ponente a Levante mantiene condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con un'alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati. Precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate su C, significative su BE. Venti in rotazione da Sud-Ovest con intensità di burrasca e raffiche fino a 70-80 km/h. In mattinata ancora mare agitato con mareggiate intense per onda da Sud, SudOvest.