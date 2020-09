Dopo la pausa estiva riprendono i corsi organizzati dall'associazione 'Karate Arma di Taggia'

Dopo la pausa estiva, l’associazione ‘Karate Arma Taggia’ è pronta a ripartire al meglio, per poter garantire a tutti ore di divertimento in totale sicurezza. Diverse sono le proposte, dal karate al fitness, ma tutte attività che in modo differente agiscono sulla salute sia corporea che psicologica.

Il ‘Karate Shotokan’, una disciplina antichissima adatta a tutti: uomini e donne, bambini ed adulti di ogni età. Contribuisce ad uno sviluppo ottimale non solo fisico, ma anche mentale e personale: vengono ripresi valori quali rispetto ed autocontrollo, ma anche lealtà ed amicizia per far accrescere in tutti gli allievi un sentimento familiare e di comunità. Affiliati alla scuola tradizionale Japan Karate Association (JKA), vengono svolti periodicamente stage di aggiornamento con maestri giapponesi, per garantire sempre le migliori tecniche nel campo della difesa personale.

I corsi di aerobica, dinamici ed entusiasmanti, in cui è possibile trovare un connubio perfetto tra fatica e divertimento e dove, grazie ad un gruppo unito di vere Power Girls è possibile trovarsi immersi in un ambiente sereno e familiare. Anche le sudate più difficili diventano piacevoli ed è possibile bruciare grassi e tonificare con molta più leggerezza.

Se invece si ricerca qualcosa di più “soft”, potete trovare i corsi di Pilates a cui, oltre che agli esercizi base di questa disciplina, vengono aggiunti esercizi di ginnastica posturale e yoga, per coniugare al meglio un benessere fisico con quello mentale. E’ possibile non solo, tonificarsi ed allungarsi al meglio ,ma passare qualche ora rilassandosi e godendosi una musica piacevole. Tutto questo grazie a Sensei ed istruttori giovani e qualificati che si mantengono in continuo aggiornamento, collaborando mediante iniziative sportive, per avvicinare i più giovani allo sport, e per motivare gli atleti ad essere un gruppo affiatato.

Per altre informazioni, 340 5286150 o 3458482567.