Terminate le escursioni per l'estate 2020 nella Valle del San Lorenzo

L'11 settembre scorso si sono concluse le escursioni che hanno visto coinvolta tutta la valle del San Lorenzo e i suoi cinque comuni, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna e San Lorenzo al mare, con le relative frazioni di Lingueglietta, Boscomare e Torre Paponi.

Il progetto promosso da UISP comitato di Imperia, con due tecnici Uisp guide ambientali escursionistiche, Barbara Campanini e Marina Caramellino, esperte del territorio, hanno perseguito l’obiettivo di valorizzare l’intera valle gli elementi naturalistici e ambientali, i borghi e la loro storia, vivendo all’aperto questa esperienza.

La cultura del territorio, la conoscenza dello stesso con esperienze dirette è stata la motivazione che ha spinto moltissimi turisti a partecipare a queste passeggiate. I villeggianti lombardi, piemontesi, ma anche liguri hanno molto apprezzato l’opportunità di nuove proposte per visitare il territorio, alcuni di loro hanno prolungato di qualche giorno la vacanza per poter camminare in luoghi sino ad allora letti solamente su cartelli stradali, da soli non avevano mai affrontato l’idea di avventurarsi nei carugi, negli uliveti o sui sentieri per scoprirli.

Moltissimi torneranno se anche la prossima estate si ripeteranno queste esperienze mantenendosi in contatto con le pagine dei social e via mail. E’ stato percepito come un servizio aggiuntivo e complementare al loro soggiorno marino.

In totale 247 i partecipanti ed ecco qualche testimonianza dei nostri ospiti camminatori: sembrava che a San Lorenzo e dintorni non ci fosse solo il mare da godere. Qualche turista avventuroso si è cimentato in passato su sentieri e mulattiere, facendosi scoraggiare da bivi (o trivi) senza segnaletica, miseramente intuendo mete ipotetiche. Solo i gheppi e le poiane sopra la Valle del San Lorenzo, sapevano come si snodano le vecchie vie dell'entroterra. Poi sono arrivate Barbara e Marina.