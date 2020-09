Imperia: tornano i laboratori teatrali a Lo Spazio Vuoto nel rispetto delle norme anti covid

Rispettando le norme covid sono state aumentate le lezioni dei laboratori teatrali a Lo Spazio Vuoto di Imperia che si terranno in due sale con ingressi diversi.



"La lezione di prova per il laboratorio Bambini - si spiega nel comunicato - sarà lunedì 5 ottobre dalle ore 17.00 alle 18.00. La lezione di prova per il laboratorio Adulti sarà lunedì 5 ottobre dalle ore 21.00 alle 22.00. La prova è riservata solo per i nuovi potenziali iscritti. È richiesta prenotazione per monitorare il numero di partecipanti (il giorno di lezione con ogni probabilità non sarà di lunedì ma verrà comunicato in caso di iscrizione).

Se ti piace il cinema e il teatro, se desideri diventare attore o vuoi invece acquistare fiducia in te stesso, giocando e divertendoti con gli altri, vieni ai laboratori per bambini e adulti de Lo Spazio Vuoto! Prova la lezione gratuita e sperimenta il gioco del teatro.

Gli insegnanti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri vi aspettano a Lo Spazio Vuoto, in Galleria degli Orti a Imperia.

Per info e prenotazioni:

telefonare al numero 0183-960598 (se c’è la segreteria telefonica lasciare un messaggio con il vostro nome e numero di telefono). Oppure scrivere sulla posta della pagina Facebook (vi chiediamo di portare un paio di scarpe di ricambio pulite o calze antiscivolo)".