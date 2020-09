Aperte fino al 18 ottobre le iscrizioni al Concorso Fotografico Nazionale “Memorial Angelo Pavan”

C'è tempo sino a domenica 18 ottobre per inviare le proprie foto e partecipare alla settima edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Memorial Angelo Pavan”.

Dopo i successi crescenti delle sei edizioni precedenti, anche questa nuova edizione si presenterà con tante novità dedicate agli appassionati di fotografia.



L’evento apprezzato e conosciuto su tutto il territorio nazionale approda quest’anno nella Città dei Fiori, annoverando il Patrocinio del Comune di Sanremo e dell’Unione Italiana Fotoamatori (UIF).



Preziosa sarà la collaborazione del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo che offrirà un importante sostegno all’evento e sarà la splendida location nel giorno della premiazione. A supportare l’evento ci saranno altri tre partner d'eccellenza come: Fotovideorenata, Olio Roi e il Ristorante Quintessenza.



Il concorso si svilupperà su ben quattro temi: i classici tema libero a colori e tema libero bianco e nero, più due temi obbligati che profumano di riviera dei fiori, dal titolo “Musica è …” e dal titolo “Panorami, scorci e tradizioni Sanremesi”.



L’evento è aperto a tutti senza limite di età e di strumenti fotografici, numerosi e decisamente interessanti saranno i premi a disposizione della Giuria composta da membri con esperienza consolidata nel settore.

www.uif-net.com www.triorando.it www.fotosport.eu Regolamento e scheda di partecipazione possono essere scaricati dai siti. Oltre al suddetto materiale, informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti sulla pagina facebook: Concorso Fotografico Nazionale “Memorial Angelo Pavan” e all’indirizzo mail: memorialpavan@libero.it

In allegato il regolamento