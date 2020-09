Una lampada da terra va scelta in funzione del suo utilizzo

Tra le varie forme di illuminazione le lampade da terra occupano un posto di primo piano. Le loro curve generose o la loro silhouette slanciata ti faranno cedere al loro fascino. Ma prima di aprire le porte di casa, assicurati che queste lampade da terra trovino il loro posto nei tuoi ambienti. Perché devi sapere che tutte queste luci non sono create in modo uguale. A seconda delle sue dimensioni, delle sue caratteristiche, dei tuoi gusti, della tua decorazione o dello spazio a tua disposizione, una lampada da terra, per quanto estetica possa essere, può essere molto restrittiva. Quindi dovrai scegliere in modo adeguato. In questo difficile compito potrai aiutarti con le soluzioni che ti propone Mazzola Luce.

Le lampade da terra sono accessori pratici, ma anche decorativi. Possono essere posizionate in diversi ambienti della casa, sia in soggiorno, che in ufficio o in camera da letto. Esistono molti modelli di lampade da terra in commercio ma quelle che ti proponiamo oggi sono quelle consigliate da Mazzola Luce. Per fare la scelta giusta delle tue lampade da terra, è importante tenere in considerazione il lato estetico, ma anche quello funzionale.

Ad esempio, se hai un salotto moderno e desideri stupire i tuoi ospiti con una vera opera d'arte come illuminazione, Mazzola Luce ti propone una nuovissima lampada da terra led dal design moderno e originale realizzata in metallo verniciato e disponibile nei colori nero, bianco o argento. Questa piantana dalla sinuosità delle sue linee intrecciate fa parte della collezione 2019/2020 ed è adatta ad illuminare il tuo salotto grazie al suo design unico e originale. Viene inoltre, fornita con luce led dimmerabile, pertanto potrai variare l'intensità luminosa a tuo piacimento. Se invece vuoi stupire dei clienti, accogliendoli nel tuo ufficio moderno e minimalista, la piantana led suggerita da Mazzola Luce, composta da tre aste squadrate e incrociate tra loro con il fascio luminoso rivolto verso il loro interno e realizzata in metallo bianco opaco o nero opaco, farà sicuramente colpo sui tuoi ospiti, creando all'imbrunire un'atmosfera rilassante e rassicurante. Allo stesso modo, la lampada da terra ad arco può sostituire completamente una plafoniera per illuminare una zona giorno di un salotto. Un'idea pratica, soprattutto nei loft dove le altezze del soffitto possono essere considerevoli.

La lampada da terra ad arco nera dal design moderno e realizzata con una struttura in metallo e paralume dalla forma cilindrica in tessuto tipo cotone, proposta da Mazzola Luce, può essere il giusto compromesso per creare un'isola di relax e di condivisione con gli amici nel tuo salotto di casa. Dotata di un cavo abbastanza lungo potrai posizionarla anche dietro al divano e grazie all'interruttore on-off potrai accenderla molto facilmente. Questa lampada è disponibile anche nella versione bianca. Utilizzata come luce di supporto, la lampada da terra è capace di creare atmosfere particolari e posizionata con giudizio, valorizzerà i tuoi ambienti. Un'altra proposta ideale per illuminare salotti, soggiorni o camere da letto riguarda una lampada da terra caratterizzata da una struttura verticale in metallo nero, con particolari in oro satinato e dotata di 5 piccole sfere luminose con lampadine dimmerabili. Questo modello porta la firma del produttore Sforzin per la serie Cosmo di Miloox.

L'ultima proposta di Mazzola Luce, prevede una piantana dal design moderno e geometrico con rettangoli sovrapposti che ricordano un po' i quadri di Piet Mondrian. Realizzata in metallo verniciato bianco opaco e dotata di accensione a pedaliera con dimmer per potere variare l'intensità luminosa, è ideale per un'abitazione moderna dove la praticità è al primo posto nella scala delle esigenze.