Altri due casi positivi da Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta a quota 214 persone colpite dal coronavirus.

Dopo le dimissioni di tre pazienti dall'ospedale, sono rimasti 8 in cura di cui 2 in terapia intensiva. Quattro quelli guariti, che arrivano a 178. Sono infine 28 i pazienti in sorveglianza attiva.