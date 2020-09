Doppio riconoscimento ieri sera alla 'Festa dello Sport' a Genova per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Il presidente della Nlp Sanremo, Cesare Fagnani, è stato premiato dal Presidente Fipav della Liguria Anna Del Vigo, ieri a Genova in occasione della ‘Festa dello Sport’.

La Nuova Lega Pallavolo Sanremo ha ricevuto due importanti riconoscimenti per l'attività svolta: la società ha ricevuto il certificato di ‘Qualità Argento 2020-2021’ per l'attività giovanile. Altrettanto gratificante dal punto di vista personale il premio ‘Rete d'Oro 2020’, assegnato al Presidente della NLP Sanremo Cesare Fagnani con una motivazione che rende giusto onore: "Dirigente d'altri tempi, vissuto per tanto tempo al servizio di uno storico dirigente del Ponente (Enrico Chiavari), con un'opera silenziosa ma fondamentale per lo sviluppo della pallavolo a Sanremo, portata avanti con vero spirito di volontariato sportivo”.

Un premio che rende giusto onore alla storia personale e della Società: un'attività sviluppata nel corso di tanti anni caratterizzata da uno stile e dal rispetto di valori che mettono sempre davanti ad ogni cosa la crescita e lo sviluppo del volley ed in primis dei suoi atleti. Tutte le componenti della NLP Sanremo (atleti, allenatori e dirigenti) sono orgogliose di questi importanti riconoscimenti, ancor più del fatto che sono arrivati in un periodo di grandi difficoltà logistiche e organizzative, per ovvie ragioni. La carta fondamentale della NLP Sanremo è l'unione e l'impegno di tutti nel fronteggiarle con il medesimo grande spirito di volontariato sportivo del Presidente.