Bordighera: riprende da oggi alla Pizzeria Sant'Ampelio la consegna a domicilio per pizze e dei piatti del menù

A partire da oggi riprenderà alla Pizzeria Sant'Ampelio il servizio a domicilio, con consegna solo per Bordighera del Menù completo, sia per le pizze che per i piatti della cucina che per le bevande. Le ordinazioni si riceveranno dalle 19 alle 21.30 telefonando allo 0184-264009 oppure al 328-2338830. Le consegne avranno luogo dalle 19.15 alle 21.45, a Bordighera dall'Arziglia sino ai piani di Borghetto.

Partirà inoltre per concludersi domenica 15 novembre, a pranzo e a cena nella Pizzeria di Piazza Garibaldi, ma con ingresso anche da Via Vittorio Emanuele la maratona dedicata alla degustazione delle 'Pizze Mondiali' che hanno partecipato alle recenti edizioni del Campionato del Mondo che si svolge ogni anno al PalaCassa di Parma. Il 'Via' di questa prima settimana sarà dato dalla pizza 'Monet' che aveva partecipato al Campionato del 2014, aggiudicandosi il Terzo Posto Assoluto nella categoria 'classica', preparata con salsa di pomodoro, Mozzarella Fior di Latte, Pesce Spada marinato con limone e Champagne Ruinart Rosè, Pepe Rosa, Sale Rosa dell'Himalaya, Pomodorini Piccadilly, Olive e Olio extra vergine di oliva, Rucola selvatica, Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

Davide Bianchi, titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, intende così soddisfare le tantissime, richieste da parte della clientela per le "Pizze Mondiali" che, data l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, non sono state inserite nella lista delle pizze proposte alla clientela e vengono proposte, al prezzo speciale di €12,50 solo in alcuni periodi. Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN. Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009.