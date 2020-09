Ribimex Cenerill Aspiracenere elettrico 1000 W: la Recensione

Se possiedi un camino, un barbecue o una stufa a pellet e sei stanco di rimuovere la cenere e gli scarti della combustione usando strumenti tradizionali, come spazzola e paletta, significa che è giunto il momento di comprare un aspiracenere (detto anche bidone aspiracenere). Farai meno fatica, impiegherai meno tempo e i risultati saranno senza dubbio migliori. Ti presento il Ribimex Cenerill, un bidone in metallo aspiracenere elettrico che con i suoi innumerevoli vantaggi e benefici aspirerà la cenere in modo pratico e veloce senza un granello di polvere sparsa in casa.

Il Ribimex Cenerill é un aspiracenere elettrico da 1000 W, con motore 230 V~50 Hz, depressione di 17 kpa e filtro HEPA intercambiabile e lavabile con prefiltro antistatico autoestinguente. È costituito da un bidone di 18 litri in metallo laccato con impugnatura per il trasporto, tubo di metallo flessibile lungo 1.10m e lancia metallica di 20cm. Ha un'altezza di 37 cm e un diametro di 32 cm con un peso di 3.4 kg. Uno dei suoi migliori benefici recensiti su https://www.scopaelettricasenzafili.com è quello di essere autonomo, in quanto non ha bisogno di essere agganciato ad un aspirapolvere ma solo alla corrente elettrica.

Vantaggi e svantaggi

Questo prodotto, rispetto ad altri, viene maggiormente scelto dai consumatori per via dei suoi innumerevoli benefici e vantaggi. I consumatori che già hanno avuto modo di usarlo hanno constatato, prima di tutto, che ha un ottimo rapporto qualità- prezzo, ha molta potenza di aspirazione senza pericolo di surriscaldamento. La capienza del bidone riesce a raccoglie la cenere di quasi un mese, ha una chiusura ermentica in modo da non correre il rischio che la cenere aspirata posso uscire in caso di capovolgimento del bidone per aspirare , ed è previsto di un lungo filo per attaccarlo alla corrente elettrica. Il suo tubo in metallo flessibile permettere di essere ripiegato su stesso e allo stesso tempo di essere pratico nel fare il suo lavoro, mentre la lancia metallica di 20 cm permette di arrivare ad aspirare anche nella parte di fonda della tua stufa o nell'angolo più nascosto del camino, e avendo la bocchetta larga riesce ad aspirare più cenere in minor tempo. É pratico nell'utilizzo, nello svuotamento e poco ingombrante, soprattutto per chi vive in condominio.

Avendo il filtro HEPA riesce a non far spargere la polvere in casa e non lascia passare alcun odore. Grazie al suo minuscolo peso risulta essere leggero e di conseguenza anche facile e pratico da pulire, una volta riempito di cenere. L'unico neo, del tutto passabile, potrebbe essere il rumore un pochino eccessivo, del resto presente in qualsiasi altro aspiracenere o aspirapolvere.