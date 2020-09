Sanremo: operatore di Amaie Energia investito da un'auto in via Roma, per fortuna non è grave (Foto)

Un operatore di Amaie Energia è stato investito, poco dopo mezzogiorno, in via Roma a Sanremo. L'uomo, che aveva da poco terminato il servizio, stava rientrando a casa a piedi quando e' stato urtato da un auto sul passaggio pedonale di via Roma.

E' stato subito soccorso dal conducente dell'auto, un giovane italiano residente a Bordighera. Sul posto anche un ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo ed una pattuglia della Polizia Locale che si è occupata di tutti i rilievi.

Inevitabile per il conducente dell'auto una sanzione per violazione del codice della strada. In attesa che il mezzo coinvolto potesse essere spostato e il ferito soccorso il traffico, già intenso nell'ora di punta, ha subito pesanti rallentamenti.