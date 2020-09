Sanremo: la cagnolina Trini è in cerca di una nuova famiglia

Trini.... ti eri fatta bella, profumata ed infiocchettata... avevi affrontato un lungo viaggio e noi avevamo sperato fosse per sempre. Ma a volte la vita è così, chi ti aveva promesso amore eterno, ha rimangiato la sua parola, senza un perchè, dopo pochissimo tempo. Noi ti chiediamo scusa, siamo umani e non perfetti. Cercheremo per te chi la parola non se la rimangia. Sei una bella bimba dal carattere dolce e coccolone. Ubbidiente e bene educata. Ami tutti e sei allegra e vispa.



Trini cerca una famiglia vera per sempre.

Si valuta la nuova famiglia dopo questionario conoscitivo e preaffido positivo.