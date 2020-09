Perché avere un sito web?

Scopriamo a cosa serve avere un sito web

Oggi giorno avere un sito web è di vitale importanza per ogni azienda, dalle grandi multinazionali al piccolo libero professionista.

Vantaggi di avere un sito web

I vantaggi di avere un sito web sono molti, elenchiamo i principali:

avere uno strumento sempre online che diventa il biglietto da visita aziendale 7g 24h e poter dare una immagine professionale della propria azienda

poter vendere i propri prodotti online in qualsiasi zona del mondo senza dover creare una filiale in ogni città

poter ricevere le richieste di contatto e/o preventivo rimanendo comodamente seduto in ufficio

incrementare il proprio fatturato come non sarebbe possibile vendendo con un negozio

Il web, diversamente da un negozio o da una filiale di un'azienda, non ha limiti, una volta online è visibile da qualunque zona del mondo ed offre la possibilità di vendere senza limiti i propri prodotti o i propri servizi. Avere un sito web corrisponde ad avere una filiale in ogni città.

Creare un sito web professionale

Il sito web però deve essere fatto bene, da dei veri professionisti, perché deve dare all'utente una immagine professionale dell'azienda che ci sta dietro.

Esistono molti programmatori ma non tutti sono in grado di creare un sito web professionale, ci vogliono competenza ed esperienza, bisogna saper ascoltare il cliente ed individuare le sue necessità e quelle dei suoi utenti per offrire un prodotto professionale che dia fiducia a chi deve compilare un form di contatto o pagare con la carta di credito.

MG Web Solutions si occupa di realizzazione di siti web professionali e della loro visibilità sul web dando modo ai propri clienti di avere un forte incremento del fatturato.

Quanto costa avere un sito web

Il sito web è un investimento e come tale ha un costo. Come tutti gli investimenti se fatto correttamente costa poco, perciò alla classica domanda di quanto costi un sito web si può rispondere che costa poco. Infatti una volta online fornirà la possibilità di poter ampliare il proprio business molto più di prima, a patto ovviamente di dargli l'adeguata visibilità (motori di ricerca, social, ecc.)

Quando si valuta a chi affidare la realizzazione del proprio sito web bisogna fare attenzione, infatti un risultato poco professionale andrà a danneggiare il proprio business.

Sito web gratis

Sul web ci sono varie piattaforme che offrono la possibilità di farsi il sito web gratis. Alcune aziende si illudono che siano strumenti validi e che gli consentano di eliminare la spesa di realizzazione del sito. Purtroppo non è assolutamente così perché tali piattaforme non offrono prodotti di alta professionalità ed inoltre non offrono nemmeno la possibilità di registrare il proprio nome dominio. Il risultato sarà pessimo con la conseguenza che l'utente finale vedrà un livello di professionalità scarsissimo e lo assocerà all'azienda che ci sta dietro evitando di acquistarne i prodotti o i servizi.