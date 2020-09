Davanti a Sanremo la SS Delphine, la nave che ospitò Winston Churchill e Franklin Roosevelt (Foto)

Davanti a Sanremo in questi giorni si può ammirare la SS Delphine. È conosciuta come la nave che ospitò Winston Churchill e Franklin Roosevelt prima della Conferenza di Yalta nel 1945. Oggi la Delphine è conosciuta per essere lo superyacht a vapore più bello del mondo. Si tratta di una nave passeggeri degli anni ‘20, ristrutturata nel 2003, lunga 79 metri, larga 11 metri e con una stazza di 1342 tonnellate.





A bordo trova ancora spazio un motore a vapore perfettamente funzionante. La storia di questa nave è molto particolare e caratterizzata da tanti passaggi di proprietà. Venne realizzata per il famoso magnate del mondo automobilistico Horace Dodge. Nella Seconda Guerra Mondiale, venne requisita dalla Marina americana diventando la USS Dauntless. Nel 1997, l’allora proprietario, un ricco imprenditore belga investì ben 45milioni di euro per riportare l’imbarcazione allo stato originale come quando uscì dai cantieri navali nel 1921.





Nonostante l’aspetto retrò, a bordo sono presenti tutti i confort. La nave può ospitare 26 ospiti charter e fino a 160 passeggeri per eventi speciali entro 5 miglia dalla costa. Ogni cabina è dotata di bagno privato, televisione, frigobar, impianto audio e Wi-Fi. C'è anche un pianoforte da concerto Steinway ¾ e un pianoforte Yamaha Disklavier a bordo. Gli ospiti hanno a disposizione una piscina con getto d'acqua, una vasca idromassaggio, un bagno turco e una sauna per 6 persone, una palestra completamente attrezzata e un parrucchiere. A completare la dotazione della SS Delphine ci sono 5 tender, due dei quali classici.