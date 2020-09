Sanremo: la nostra lettrice Paola Civardi pulisce il giardino di Villa Peppina insieme ad alcuni ragazzi di Arcigay

La nostra lettrice Paola Civardi ha scritto alla redazione per rendere noto l'intervento svolto ieri per la pulizia del giardino di Villa Peppina.

Domenica pomeriggio, insieme ai ragazzi dell'Arcigay che affittano due piccoli locali per la loro associazione, ho provveduto alla pulizia parziale del giardino e del campetto di Villa Peppina in condizioni disastrose. Ora ci aspettiamo che il Comune mandi suoi operatori per lo smaltimento dei sacchi neri pieni di fogliame e del materiale ligneo da noi raccolto.

Nessuno dei ragazzi presenti che usufruiscono del campetto e presenti ci hanno aiutato, anzi, siamo stati ostacolati e maltrattati da un giovane calciatore che, per farci capire che stavamo impedendo la loro partitella domenicale, ha calciato pallonate contro la recinzione fino a che noi, per fortuna incolumi, gli abbiamo lasciato libero il campetto. Ringrazio anche questi giovani che sono il nostro futuro.