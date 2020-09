Questa sera a Diano Gorleri, concerto per violino e organo nella chiesa di San Nicola

Le celebrazioni – ridotte causa covid – della festa Patronale di san Nicola a Diano Gorleri si concluderanno stasera 13 settembre 2020 alle 21.30 con un concerto per violino e organo nella chiesa di s. Nicola a Diano Gorleri.

"L’evento, organizzato dal Circolo Amici della Lirica di Imperia, nell’ambito della XVIII rassegna di Musica Sacra, 'dalle piazze alle cattedrali' e con la collaborazione del Circolo Ricreativo Gorlerese - fondato nel 1896, come 'Società del Ballo di San Nicola' –, offrirà al pubblico l’esibizione del duo de 'I solisti Laudensi', Manuela Lucchi, violino, e Fabio Merlini, organo, con musiche di Provesi, Vivaldi, Amadeo, Verdi, Mascagni, Bellini. Per offrire una maggiore possibilità di partecipazione (la chiesa è piccola e le norme covid ne limitano ancor più la capienza), il Circolo Ricreativo Gorlerese provvederà alla amplificazione del concerto anche all’ esterno della chiesa, nella antistante Piazza di san Nicola, ed alla accoglienza del pubblico. L’ evento vuole anche festeggiare il restauro dell’antico organo della chiesa e ricordare il centenario della scomparsa di Don Luigi Vatteone storico Parroco di Diano Gorleri oltre alle vittime del Coronavirus.

In tempi non proprio sereni, l’opportunità di assistere all’ aperto, in piena sicurezza e nel rispetto delle regole di distanziamento fisico ad un concerto di artisti affermati è un’occasione da non perdere in queste belle serate di fine estate 2020".

Fabio Merlini classe 1967, è solista di viola, organo e clavicembalo.

Ha studiato direzione d’orchestra con Giuseppe Lanzetta e composizione con Bruno Bettinelli. Nel 1991 inizia la carriera con I Solisti Veneti, con i quali si esibirà come solista in tutte le sale più importanti del mondo come Musikvereisaal Wien, Mozarteum Salzburg, Sala Tchaikowsky Mosca, Concertgebouw Amsterdam, Lincoln Center New York, Tonhalle Zurich, Opera de Paris, Teatro alla Scala Milano, Osaka Symphony Hall, Teatro Colon Buenos Aires, Chicago Symphony Hall, Megaron Atene, Seoul Arts Center, Singapore Concert Hall, Suntory Hall Tokio, Caracas Auditorium Carreno, Teatro Colon Buenos Aires.

Ha collaborato in veste di organista, clavicembalista e pianista con solisti come Itzhak Perlman, Salvatore Accardo, Isaac Stern, Uto Ughi, Jean Pierre Rampal, James Galway, Cecilia Gasdia, Sabine Mayer, Michala Petri, June Anderson, Katia Ricciarelli, Guy Touvron. Ha tenuto masterclasses di basso continuo a Caracas, Abu Dhabi, Muscat, Tokyo e New York.

Registra per Decca, RCA Victor, Warner Fonit, Arts, Dynamic, TDK, Tactus e per emittenti televisive di tutto il mondo.

Dirige il complesso I Solisti Laudensi, attivo dal 1970.

Con iberclassica, incubatore di progetti, organizza concorsi internazionali di direzione d’orchestra, canto e organo.

Manuela Lucchi è Prof. d’ Orchestra e Violinista affermata. Diplomata al Conservatorio Cesare Pollini di Padova lavora stabilmente dal 1986 come Violinista presso l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento per quartetto. E’ insegnante di musica e componente di vari gruppi musicali. Amante della convivialità è anche creatrice di gioielli e pittrice. Ed amante dei Cani.