Vendemmia 2020: clima favorevole e produzione in crescita del 15% rispetto all’anno scorso

Settembre è tempo di vendemmia e i dati della nostra zona testimoniano un trend decisamente positivo se raffrontato con la media nazionale. Il lavoro è già entrato nel vivo per chi produce spumanti, mentre per gli altri viticoltori la raccolta proseguirà fino alla metà del mese.

La produzione stimata in Liguria, tra vino e mosto, è di circa 46 mila ettolitri con una crescita del 15% rispetto al 2019. I dati forniti da Coldiretti Liguria dimostrano come il clima favorevole e una serie di precipitazioni benevole per il terreno e il raccolto abbiano portato a un buono sviluppo dei grappoli con una qualità del vino che resterà ottima anche nel 2020. Quasi due bottiglie su tre rientra tra le denominazioni DOC (in provincia abbiamo il Rossese di Dolceacqua, Riviera Ligure di Ponente e Ormeasco di Pornassio) e IGP (Terrazze dell’Imperiese).

La previsione ligure è più ottimistica di quella nazionali, dove per il 2020 si stima una produzione di di vino Made in Italy attorno ai 45 milioni di ettolitri, in calo di circa il 5% rispetto allo scorso anno.

“Con la vendemmia - affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - si attiva un motore economico importante per la nostra regione, che non dipende solo dalla vendita del vino ma anche dalle opportunità di lavoro che questo settore genera lungo tutto la filiera, con un notevole numero di persone impegnate sia direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio. Purtroppo come altri comparti produttivi, anche la viticoltura ha subito dei pesantissimi contraccolpi causati dall’emergenza Coronavirus ed è per questo che è importante sostenere, sia a livello locale sia all’estero, un settore che svolge un ruolo da traino del Made in Liguria. La coltivazione della vite nella nostra regione viene condotta grazie ai tipici terrazzamenti su circa 2 mila ettari di terreno nei quali si producono vini che vantano il fregio di ben 8 DOC e 4 IGT. Anche quest’anno, nonostante le difficolta, l’eccellenza dei vini della Liguria continuerà a farli apprezzare sicuramente sul mercato nazionale ed estero, sia dalla ristorazione sia dai singoli consumatori”.