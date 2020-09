Trenitalia, avviati i rimborsi degli abbonamenti regionali non utilizzati causa Covid

Anche in Liguria è possibile chiedere il rimborso degli abbonamenti regionali sfruttati parzialmente o rimasti inutilizzati a causa del Covid-19.



Può fare richiesta chi possiede un abbonamento regionale parzialmente utilizzato o inutilizzato nel periodo compreso tra: dal 23 febbraio al 10 giugno per gli studenti; dal dall'8 marzo al 17 maggio per gli altri abbonati.