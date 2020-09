Elisoccorso a Carpasio per un anziano caduto mentre cercava funghi nel bosco

Mobilitazione di soccorsi in valle Argentina, per un anziano caduto in località Costa a Montalto Carpasio. Stando a una prima ricostruzione l'uomo, un 82enne, era in cerca di funghi insieme alla moglie quando è caduto finendo a valle, sul letto asciutto di un piccolo corso d'acqua.

E' stata la donna a chiedere l'intervento dei soccorritori. Il 118 ha inviato sul posto il personale medico, un'ambulanza di Sanremo Soccorso ma essendo la zona particolarmente impervia è stato richiesto anche l'elisoccorso di Albenga.



L'anziano è precipitato da un costone, cadendo da 20 metri d'altezza. Le sue condizioni sembra siano gravi. L'82enne è stato recuperato dall'elicottero Grifo 1 e trasportato d'urgenza all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'accaduto è al vaglio dei Carabinieri di Badalucco.