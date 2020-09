Avvicendamento all'INPS di Imperia, il nuovo direttore è Francesco Avenoso

Dal 1 di Settembre si è insediato il nuovo Direttore provinciale dell’INPS di Imperia. Si tratta di Francesco Avenoso, dirigente dell’Istituto dal 1994.

Avenoso è laureato in economia e commercio e ha ricoperto numerosi incarichi nell’Ente di previdenza. In particolare é stato dirigente responsabile del sistema informatico interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta.



Prima dell'incarico a Imperia, Avenoso è stato direttore delle sedi provinciali di Biella, La Spezia, Savona nonché direttore Regionale della Valle D’ Aosta e dirigente area entrate contributive e vigilanza direzione provinciale di Torino.