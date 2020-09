L’emergenza covid non ferma la musica: tutto pronto per la 33ª edizione di Sanremo Rock & Trend (Foto e Video)

Tutto pronto nella Città della Musica per la 33ª edizione di Sanremo Rock & Trend, l’evento che ogni anno richiama in città decine di musicisti da tutta Italia oltre ai principali esperti ed esponenti del settore. L’emergenza covid non ferma la musica e, da oggi fino a sabato, sarà un susseguirsi di esibizioni live sul palco del Teatro Ariston.

L’edizione 2020 è stata presentata questa mattina proprio al Teatro Ariston alla presenza degli organizzatori, del patron dell’Ariston Walter Vacchino e dell’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi. Ha partecipato anche Andy dei Bluvertigo in rappresentanza della giuria.

Le 230 migliori band e artisti selezionati nel corso degli ultimi dieci mesi, tramite selezioni capillari nell’intero territorio italiano e anche straniero e poi qualificatisi durante le numerose finali regionali, popoleranno Sanremo per contendersi la vittoria dello storico Festival che è stato negli anni trampolino per molti ‘big’ della musica. I musicisti potranno interfacciarmi ogni giorno con operatori affermati del mondo musicale nazionale e internazionale.

Per la finalissima di sabato, come gesto di solidarietà e di lutto nei confronti di tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia del covid-19, Sanremo Rock aprirà lo spettacolo con un momento di grande impatto emozionale. La finalissima, condotta da Gigio D’Ambrosio e Laura Ghirlandi di RTL 102,5, sarà trasmessa in differita sul canale 68 del digitale terrestre.

In città si attendono oltre 3 mila persone tra addetti ai lavori, musicisti, amici e parenti dei protagonisti. Tutto sarà organizzato nel rispetto delle norme anti contagio.

La 33ª edizione di Sanremo Rock & Trend sarà caratterizzata da una giuria di grande qualità: Jean Michel Byron dei Toto, Pino Scotto, Ivan Margari, Vincenzo Spera, Alex Zullo, Massimo Varini, Fabrizio Simoncioni, Fausto Cogliati, Andy dei Bluvertigo, Matt Backer, Mauro Paoluzzi, Enrico ‘Kikko’ Palmosi, Steve Lyon, Vittorio De Scalzi, Ettore Diliberto, Vittoria Hyde e Lino Vairetti. Prevista anche una giuria esterna internazionale con Sylvia Lenore Massy, produttrice e discografica americana.