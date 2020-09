Sanremo: entro la metà di settembre sarà terminata la pavimentazione di via Mameli, poi l'ultimo tratto fino a piazza Colombo

Terminerà il 14 settembre la posa della pavimentazione di via Mameli, la centrale strada di Sanremo, oggetto dei lavori di restyling insieme a piazza Borea D’Olmo che termineranno con quella di via Matteotti, nell’ultimo tratto tra l’Ariston e piazza Colombo.

Un intervento che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi anche per gli stop dovuti al Festival del febbraio scorso e al ‘lock down’. I lavori relativi alla pavimentazione di via Mameli non si sono mai fermati nel corso dell’estate, pur senza mai intaccare i dehors dei locali presenti nella via (ovviamente un po’ contingentati per consentire l’intervento).

La pavimentazione, che ovviamente andrà a terminare tutta la zona compresa piazza Borea D’Olmo, sarà quindi terminata entro metà settembre quando l’area tornerà ‘di cantiere’, per consentire l’intervento (che sarà un po’ più invasivo) tra l’Ariston e piazza Colombo. Il termine di questi lavori è previsto per il mese di dicembre, quando il centro di Sanremo sarà quindi totalmente terminato con i lavori iniziati con l’Amministrazione Borea e proseguiti negli anni.

Un intervento importantissimo in chiave commerciale e turistica, che abbraccia l’intero ‘salotto buono’ della città, tra il Casinò e piazza Colombo. Lavori che hanno ovviamente creato qualche disagio nel tempo, ma che ora offrono una città completamente diversa che, fino all’inizio del millennio vedeva via Matteotti aperta al traffico. In poco meno di 15 anni la zona ha cambiato volto e, entro dicembre l’intervento sarà totalmente terminato, coinvolgendo anche piazza Borea D’Olmo, che potrà diventare un importante luogo di aggregazione per svolgere appuntamenti e manifestazioni.