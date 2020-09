Vivere il campeggio e vivere la natura: il 'Glamping' è la tendenza delle vacanze 2020

Glamping: 'Glamour Camping'. Vivere il campeggio e vivere la matura, con un più alto livello di servizi e una qualità di relax elevata. Per stare bene, voi, la vostra famiglia, i vostri bambini. Il 'Camping Delle Rose' di Isolabona (in provincia di Imperia) è una delle prime realtà italiane che ha creduto nel Glamping e aumenta, innovando, la sua proposta, tanto che nel 2017 la speciale classifica de 'Il Sole 24 Ore' lo ha collocato entro le prime dieci strutture per la categoria 'Glamping'.

Si parte da una dimensione particolare: non lontano da celebrate mete turistiche di mare. E' però immerso in uno scenario naturale sorprendente. Una valle che si restringe, tanto verde, un torrente fresco, le montagne possenti per uno sguardo verso il cielo. All’interno di un campeggio dotato comunque di spazi destinati a tende e camper, si incontra un vero e proprio villaggio.

Molto ligure, con il suo negozio, i suoi spazi sociali. E poi un vero e proprio insediamento di alloggi 'Glamour'. Alloggi completi di ogni comfort e servizio, di varie tipologie. E puoi scegliere quella che ti piace di più. La proposta più interessante è sicuramente quella delle Tende Safari.

Pensate proprio in Africa per un turismo di lusso, ma all’interno di parchi naturali, le ritrovate qui. Le Tende Safari non sono solo spaziose e confortevoli, sono dotate di un letto matrimoniale, una camera da letto separata con letti singoli e un bagno privato con doccia. Hanno una terrazza arredata in legno con cucina esterna. Ogni tenda ha i suoi arredi da esterno per rendere la vita all'aperto ancora più piacevole. Gli spazi Safari osservano il campeggio dall’alto. Dotate di giardino e parcheggio, offrono sempre un panorama spettacolare. Da godere tutto il giorno.

I profumi della Natura della Liguria interna vi accolgono e vi accompagnano, entrando ed uscendo dalla vostra residenza rurale ed elegante al tempo stesso. I sogni sono possibili.

