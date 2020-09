Elezioni Regionali: domani sera a Taggia la presentazione dei candidati del Partito Democratico

Domani sera, mercoledì 2 settembre, alle 18.30, in piazza Farini a Taggia, si terrà la presentazione dei candidati del Partito Democratico della provincia di Imperia impegnati nelle elezioni regionali della Liguria del 20-21 settembre. L'incontro è stato organizzato dal locale circolo del PD di Taggia - Arma - Castellaro.

Saranno presenti tutti i candidati: Andrea Gorlero, Enrico Ioculano, Claudia Regina e Annina Elena. Sarà l'occasione per incontrare gli esponenti del PD a sostegno della candidatura a presidente di Ferruccio Sansa.



Durante la serata ognuno dei candidati si presenterà e parlerà delle tematiche sensibili alla provincia di Imperia. L'incontro servirà per fare il punto sul programma dei democratici per il cambiamento amministrativo della Regione, oltre che per ascoltare i cittadini e quindi confrontarsi sulle tematiche prettamente locali.