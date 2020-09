Dal Principato di Monaco: continua a cresce il numero di positivi al Coronavirus, altri due quest'oggi

Come nella nostra regione e in Francia, anche nel Principato di Monaco continuano ad aumentare i casi di positività al Coronavirus. Oggi altri due, con il bilancio che sale quindi a 140 persone colpite.

Da oggi, per ottemperare alle pratiche adottate dall'Organizzazione Mondiale Sella sanità, anche il rapporto quotidiano di Monaco riporta ora solo i residenti colpiti dal coronavirus. In totale, all’ospedale ‘Principessa Grace’ sono assistiti quattro pazienti, di cui due in terapia intensiva.

Il numero totale di persone guarite arriva a 90 mentre sono 43 i pazienti in sorveglianza attiva, curate a casa.