Elezioni regionali: da Olivetta San Michele, il candidato presidente Massardo "Una visione green della Cuneo-Ventimiglia per riportare i turisti"

È partita da Olivetta San Michele la visita a ponente di Aristide Fausto Massardo, candidato alla Presidenza della Regione Liguria, quest'oggi impegnato in un tour elettorale. Una giornata per rivolgere una particolare attenzione ai temi delle infrastrutture e dei trasporti.

Stamattina Massardo si è recato in Val Roja, al confine francese, alla stazione ferroviaria di San Michele sulla linea Ventimiglia-Cuneo, per incontrare insieme all’onorevole Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, gli Amministratori locali, i cittadini e le associazioni transfrontaliere. Erano presenti anche i candidati della provincia di Imperia a sostegno di Massardo: Roberto Saluzzo, Valerio Ferrari, Patrizia Acquista, Paola Consiglio.

Sulla Cuneo-Ventimiglia, il candidato presidente ha detto: "Questo è un particolare sistema che insiste su due regioni, il Piemonte e la Liguria e sulla Francia. Quindi questo è un caso importante perchè dà una visibilità ampia a questa area che è abbastanza lontana dal cuore della regione. A Genova non è stata analizzata e presa in considerazione negli ultimi 5 anni. Crediamo che questa sia una linea molto importante che debba essere rinforzata e modernizzata e elettrificata. Quindi con una visione green di questa linea che può portare nuovamente il grande turismo dalla Svizzera sino alla riviera e alla Francia, con le aree della nostra bellissima provincia di Imperia".



LE INTERVISTE A ARISTIDE FAUSTO MASSARDO E RAFFAELLA PAITA





Sui trasporti in Liguria e sulle azioni urgenti da intraprendere, Massardo afferma: "Bisogna necessariamente completare il raddoppio ferroviario sulla linea litoranea perchè mi sembra incredibile che dopo 150 anni dalla costruzione di questa linea siamo ancora con la monorotaia ed è assolutamente impensabile continuare così. Deve essere completata anche l'Aurelia Bis che è un problema che riguarda tutta la Regione da Spezia, Savona e Imperia. Come i francesi hanno la cornice intermedia noi dobbiamo avere l'Aurelia Bis. Sul discorso della ferrovia deve essere ripreso un servizio di treni più significativo. Non possiamo avere un solo treno internazionale al giorno che arriva dalla Francia. Questo dimostra una scarsissima attenzione dei vai assessori che si sono occupati di queste cose, pur essendo di quest'area peraltro".

"Massardo è un preside di ingegneria capacissimo che ha dato a tantissimi giovani l'opportunità di affermarsi anche nel lavoro nella professione. - sottolinea Raffaella Paita, esponente di Italia Viva - E' l'esempio di una persona della società civile prestata alla politica che vuole migliorare la qualità della politica ligure. Massardo ha fatto tante cose per il nostro territorio con la sua attività professionale e ora si spende in questo progetto politico. Cedo che sia stato un grande gesto essere arrivato in questa parte del territorio ligure che molto spesso è stata abbandonata anche un po' dal governo regionale attuale e che ha bisogno di forti investimenti".



"Oggi abbiamo parlato della tratta Cuneo - Ventimiglia - Nizza che ha diciamo un valore importantissimo e deve essere riportata al centro dei progetti che possono essere d'aiuto per collegare i nostri territori. - sostiene Raffaella Paita - Queste elezioni saranno molto importanti perchè finalmente riusciremo a parlare di quello che serve davvero al territorio ligure".

Il tour proseguirà a Ventimiglia e Sanremo, dove avverranno incontri con associazioni locali che si occupano di cultura, turismo e sociale. La visita del candidato presidente Massardo si chiuderà intorno alle 17.30 presso la stazione ferroviaria di Imperia.