Sanremo: doppio bis e standing ovation a Villa Ormond per il concerto ‘Da Tenco a Mina via Battisti’ (foto)

Un grande successo si è ripetuto per l’appuntamento di ieri sera dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo nello scenografico contesto di Villa Ormond con il concerto ‘Da Tenco a Mina via Battisti’.

"Un insieme di brani celebri quelli diretti e arrangiati dal Maestro Roberto Molinelli in chiave sinfonica eseguiti magistralmente dall’Orchestra, grazie alla bellissima voce del soprano Gabriella Costa che ha regalato al pubblico un ascolto diverso di questi grandi successi. Un percorso di emozioni tra brani come ‘Grande – grande – grande’, ‘Amor mio’, iIl cielo in una stanza’ e ‘Vedrai vedrai’.

Un pubblico ordinato attento e rigorosamente dotato di mascherina ha ascoltato la meravigliosa esecuzione dell’orchestra mantenendo perfettamente il distanziamento sociale nonostante anche questo concerto fosse sold out. La serata si è conclusa con la richiesta di ben due bis e una standing ovation finale".