Il Comune di Sanremo sta proseguendo con il proprio intervento per la sistemazione della scuola 'Pro Infantia'. In attesa di conoscere le norme che interesseranno il ritorno a scuola attualmente previsto per il 14 settembre, Palazzo Bellevue va avanti con i lavori che renderanno le scuole più sicure e funzionali.

Nel caso della 'Pro Infantia' il Comune sta lavorando su facciata, tetto e finestre.