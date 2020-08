Sanremo: interrogazione di 'Liguria Popolare' sul mercato ambulante bisettimanale

I Consiglieri Comunali di Liguria Popolare a Sanremo Giampiero Correnti ed Andrea Artioli hanno presentato un’interrogazione relativa all’ordinanza sindacale N. 60 del 1 circa le 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19'.

"L’attenzione è posta - si spiega nel comunicato - sullo spostamento temporaneo e provvisorio degli operatori titolari di posteggio del mercato ambulante bisettimanale nell’area del lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto e che tali operatori e spuntisti titolari di posteggio possono accedere al posteggio assegnato nell’area del lungomare Italo Calvino/piazzale Carlo Dapporto".

"I nostri Consiglieri Comunali vista la mutata situazione epidemiologica con sostanziale diminuzione di casi da COVID-19 e visto l’evidente disagio della clientela, relativo ad una carente comunicazione e segnalazione degli spostamenti, e dei gestori dei banchi del Mercato Annonario, hanno giustamente deciso di interrogare il Sindaco. Risulta necessario comprendere quali strategie e tempistiche l’Amministrazione Comunale intende adottare per riportare il Mercato ambulante alla sua vecchia collocazione, o altre eventuali iniziative per andare incontro ai disagi creatisi".

"Questa situazione di incertezza – dice il Vicepresidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti - crea grande disagio agli operatori del Mercato Annonario. E’ quindi ora di chiarire una volta per tutte le intenzioni dell’Amministrazione: se intende ricollocarlo nella sua area storica o se decide di lasciarlo in via definitiva sul porto, in quanto le problematiche e l’indeterminatezza create per gli operatori, si riflettono anche su tutte le attività economiche che ruotano attorno al Mercato annonario. Nel momento storico che stiamo vivendo, di incertezza e difficoltà economica, i commercianti meritano tutto il nostro sostegno, meritano risposte dall’Amministrazione e in tempi brevi".