Regionali 2020: Sonia Viale (Lega) sarà candidata nel collegio di Genova, Rixi “Importante confronto con una realtà che rappresenta metà della popolazione ligure”

L'attuale assessore regionale alla Sanità e vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, non sarà candidata nel collegio imperiese alle prossime elezioni regionali.

La voce circolava da tempo e, nelle ultime ore, ha assunto i toni dell'ufficialità anche se la decisione finale verrà presa nell'incontro previsto oggi con il coordinatore regionale della Lega, Edoardo Rixi.

Viale sarà candidata nel collegio genovese, una scelta che apre adesso il toto nomi per quello imperiese, rimasto 'orfano' della figura femminile da candidare in quota Lega.

“Come Lega abbiamo valutato, anche in base alla richiesta della stessa Sonia Viale, l'opportunità di candidarla a Genova anche in relazione a tutto il lavoro fatto durante l'emergenza Covid - commenta ai nostri microfoni Edoardo Rixi, coordinatore regionale del partito - è importante darle l'opportunità di correre su un collegio che rappresenta metà della popolazione ligure, questo ci consente anche di dare spazio nel collegio imperiese a qualcuno che sarebbe rimasto fuori”.