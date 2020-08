Sanremo: l’artista milanese Davide Ausenda in mostra da Ferragosto presso il ristorante Nando con ‘Ti appartieni’

Prosegue il ciclo di mostre presso il ristorante pizzeria Nando di via Gioberti a Sanremo. Dopo il grande riscontro delle due precedenti esposizioni, questo sabato 15 agosto, dalle ore 17.30 alle 18.30, avrà luogo l’inaugurazione della personale di Davide Ausenda dal titolo “Ti appartieni”. L’evento è a cura di Sophia Radici, comunicatrice e conservatrice dei beni culturali di origini bergamasche.

Nato e cresciuto nella periferia milanese, Ausenda è da sempre affascinato dal fenomeno del “tagging” e dalle pubblicità che caratterizzano il vissuto della città. Laureato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera nell’agosto del 2020, Davide indaga le problematiche del contemporaneo: ciò che più importa è un’arte non retorica, non soggetta alla ciclicità delle immagini in funzione del bello. Le sue opere si caratterizzano per un tipo di intervento leggero, anti-accademico e quasi domestico, fatto di parole, segni e immagini fotografiche.

La mostra porta alla luce un atteggiamento tipico dell’artista: l’appropriazione. Una presa di possesso sia del contenitore espositivo atipico per il mondo dell’arte, il ristorante, sia del territorio ligure e, in particolar modo, sanremese. È un metodo per avvicinarsi al luogo, sconvolgerne le strutture e renderlo proprio, per poi lasciarlo a qualcun altro, al visitatore o all’acquirente, in modo che appartenga ad entrambi.

L’esposizione rimarrà fruibile fino al mese successivo, concludendosi il prossimo 15 settembre.