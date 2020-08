Imperia: sabato per tutta la giornata un Ferragosto a base di shopping e divertimento a Porto Maurizio

Il Comune di Imperia e i commercianti di Porto Maurizio propongono un Ferragosto di shopping e divertimento adatto a tutti. Sabato prossimo, dalle 8 alle 20, in via Cascione e via XX Settembre, negozi e stand accoglieranno i visitatori per offrire imperdibili occasioni commerciali, tanto divertimento, musica e locali aperti. Tutto questo è 'ImperiAffari', un’edizione straordinaria con occasioni straordinarie, organizzata dal Comune di Imperia e Confcommercio.



Sempre a Ferragosto nuovo appuntamento per la rassegna 'Teatro a mare', la stagione di spettacoli comici organizzata dal Comune con l'Associazione Culturale Proxima No Profit, con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Andrà in scena il cabaret con Enrico Luparia nella suggestiva cornice di Borgo Parasio.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Lo spettacolo avrà inizio alle 21:30. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza.