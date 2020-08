Sanremo: massiccia presenza di turisti, da Amaie Energia gli orari degli Ecopunti e la tipologia dei rifiuti conferibili

In questo periodo di forte presenza di turisti nelle seconde case, alberghi e B&B, Amaie Energia ricorda a turisti e residenti gli orari degli ECOPUNTI e la tipologia dei rifiuti conferibili.

Gli Ecopunti distribuiti sul territorio sono sei e sono così suddivisi.

ECOPUNTO di piazza Muccioli

Conferimento di organico/umido, indifferenziato/secco, vetro, plastica/lattine, carta/cartone. Per le utenze domestiche e non domestiche di tutta la città che non sono in condizione di conferire secondo calendario e per le utenze domestiche e non domestiche della zona: conferimento di piccoli rifiuti ingombranti (max 40 x 25 cm); piccoli oggetti di legno,ceramica, ferro, stoffe e simili; piccoli RAEE; lampadine di vario tipo; piccole porzioni di olio vegetale (max 2 litri).

Per gli altri ECOPUNTI di via San Francesco, piazza San Costanzo e Poggio: conferimento di organico/umido, indifferenziato/secco, vetro, plastica/lattine, carta/cartone

Per gli ECOPUNTI 2’ - 'LE ISOLE DEL TURISTA' situati in

- via Padre Semeria (a 100 mt dal bivio per il Solaro)

- valle Armea (svincolo Aurelia Bis, a 10 mt dall'uscita Aurelia Bis di Valle Armea, direzione casello autostradale)

è possibile il conferimento di umido/organico, secco/indifferenziato, plastica-lattine carta e vetro. E’ anche possibile conferire piccoli quantitativi di verde derivante da sfalci e potature private

In basso le schede con gli orari degli Ecopunti.