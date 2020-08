A Villa Viani e Borgomaro, il 13 e il 16 agosto appuntamento con la musica sacra

Due concerti di musica sacra si svolgeranno in chiesa, a Villa Viani il 13 agosto in preparazione della festa dell'Assunta e a Borgomaro il 16 agosto in occasione della festa di San Rocco. Si tratta di eventi organizzati dall’Associazione “Musicartemia”, in collaborazione con le parrocchie dei due borghi.

La serata del 13 agosto ospiterà il tenore Giorgio Casciarri, artista che si è esibito con successo nei più grandi teatri italiani (La Scala di Milano, l'Opera di Roma, la Fenice di Venezia e molti altri) ed esteri (il Met di New York, lo Staatsoper di Vienna, la Deutsche Oper di Berlino). Sarà affiancato dal soprano Elena Cavallo e dal mezzosoprano imperiese Valeria Mela.

Verranno eseguiti brani sacri tratti da Messa da Requiem di G. Verdi e di autori quali G. Bizet, C. Franck, C. Gounod, A. Vivaldi ecc. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Cecchinelli, attualmente docente di accompagnamento pianistico al Conservatorio G.Verdi di Milano.



"Musicartemia è onorata dell'amicizia e della collaborazione di Giorgio Casciarri considerato “una delle ultime voci di una volta”, senza inganni, senza trucchi, senza microfoni nascosti. Quando lo si ascolta si ha un'idea esatta di quello che è il fine ultimo dello studio del canto lirico: esaltare e non mistificare il talento, la natura, l'istinto vocale" - fanno sapere li organizzatori.



Il 16 agosto nella chiesa di Borgomaro nuova esibizione per il mezzosoprano Valeria Mela accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Cecchinelli. Verranno eseguiti brani sacri di G. Verdi, di G.B. Pergolesi, di G. Rossini, di C. Saint Saens, ecc. In occasione del 250 anniversario della nascita di L.V. Beethoven verranno eseguiti due tempi della sonata “Patetica” Op.13 in do minore



"Marco Cecchinelli ha svolto attività concertistica con ampio repertorio sia in Italia che all'estero sia come solista che con diverse formazioni cameristiche.

Valeria Mela, laureata a pieni voti in canto lirico, è stata protagonista di concerti e di produzioni operistiche, di musica sacra e da salotto, di Lieder e di musica barocca in tutta Italia, in Cina, a Singapore, in Svizzera, in Crimea, in Giappone emergendo in ogni sua esibizione in quanto a qualità della sua natura vocale, estesa e omogenea in tutti i reparti. L’artista imperiese è inoltre ottima pianista ed accompagnatrice di cantanti, nota a tutti gli appassionati per la sua serietà e professionalità" - concludono dalla associazione.