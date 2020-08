Ferragosto di grandi occasioni e divertimento, con ‘ImperiAffari’ a Porto Maurizio. Un’iniziativa di Confcommercio

I commercianti di Imperia Porto Maurizio propongono un Ferragosto di affari e divertimento per tutti. Il 15 agosto, dalle 8 alle 20, in via Cascione e via XX Settembre, bancarelle di negozianti e ambulanti accoglieranno il pubblico per offrire imperdibili occasioni commerciali, tanto divertimento, musica e opportunità di ristoro nei bar. Tutto questo è 'ImperiAffari', un’edizione straordinaria con occasioni straordinarie, organizzata da Confcommercio, con il patrocinio del Consiglio Regionale assemblea legislativa della Regione Liguria e del Comune di Imperia.