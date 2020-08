Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto la commedia dialettale 'U fiu de..' con la compagnia 'Nasciui pè rie'

Commedia dialettale, questa sera alle 21.30 in Piazza Ughetto a Riva Ligure, con la Compagnia "Nasciui pè rie" fondata nel 2017 da Luigi Cavicchia e Ornella Faraldi, dal titolo ‘U fiu de...’.

L'assessore al Turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito e le persone interessate potranno accreditarsi all'ingresso o in alternativa se volessero prenotare anticipatamente dovranno recarsi, munite di documento di riconoscimento, presso il SEM, lo Spazio Espositivo Multimediale, sito nell’atrio del Palazzo Comunale. Oppure ancora, potranno riservare il proprio posto, inviando un mail a sem.rivaligure@gmail.com, corredato da carta d’identità o patente. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento della seduta (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

La commedia: la storia si svolge nella guardiola di un piccolo condominio, la custode è una ragazza madre con un figlio che deve fare i conti con due pettegole che vorrebbero sapere chi è il padre del bambino. Come sfondo della vicenda troviamo vari personaggi: un prete in pensione, le sue due sorelle, una badante e due ragazze che convivono con la loro figlia. Tra vari colpi di scena si arriverà a un finale del tutto inaspettato.

La compagnia "Nasciui pè rie" nasce a Ospedaletti e conta una ventina di membri, una parte di essi è composta da bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni con la passione per il teatro e il dialetto. La compagnia ha debuttato nel 2018 con la commedia "Sciaratu pe in matrimonio" e ha in attivo varie sketch teatrali dialettali e commedie.