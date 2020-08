Aspirapolvere oppure scopa elettrica: quale elettrodomestico scegliere?

Potresti rimanere scioccato, ma… aspirapolvere e scopa elettrica non sono la stessa cosa. Se fino a ieri pensavi che fosse così, sappi che avevi preso proprio un bel granchio. Questi sono due elettrodomestici per certi versi simili, poiché entrambi si occupano, in maniera diversa però, di pulire i pavimenti e le superfici della casa.





Anche la scopa elettrica, come l'aspirapolvere tradizionale, risucchia i residui di sporcizia rimasti attaccati a terra. Nonostante questo, comprare una scopa elettrica e comprare un aspirapolvere sono due cose molto diverse. Ecco perché abbiamo deciso di spiegarvi la differenza con questo articolo.





Naturalmente, oggigiorno non è affatto un compito semplice: non tutti hanno il tempo o le energie per pulire e lavare gli ambienti della casa ogni giorno, tutte le stanze, faticando e dedicandogli una parte della giornata. Molte persone sono costrette a lavorare dieci ore al giorno per mantenersi e di certo, dopo tutto quel tempo a faticare, non ci pensano minimamente a buttare altro sudore, invece che riposarsi, buttandosi sul divano.





La tecnologia ha fatto passi da gigante, sviluppando elettrodomestici che potessero agevolare il compito della pulizia domestica e oggi, infatti, abbiamo a disposizione l'imbarazzo della scelta. Uno di questi strumenti utilissimi è senza dubbio la scopa elettrica.





Una volta il massimo della tecnologia per la casa era senza dubbio l'aspirapolvere, ma oggi questo risulta del tutto superato e forse persino d'impiccio, per via del suo peso, delle sue enormi dimensioni e del fatto che funziona soltanto tramite un filo (il massimo della scomodità).

Scopa elettrica e aspirapolvere:come sono fatti, pro e contro

Nel corso degli ultimi anni gli acquisti di questi due strumenti sono aumentati in maniera vertiginosa soprattutto perché le donne lavorano e non hanno tempo di occuparsi in maniera classica e manuale della cosa.

Quindi sempre di più molte persone hanno iniziato un dibattito facendosi una semplice domanda, alla quale è però difficile dare una risposta e cioè è meglio l’aspirapolvere o la scopa elettrica?Ora andiamo a vedere pro e contro di entrambi gli strumenti, fermo restando che dare una risposta precisa e sicura è impossibile specialmente in poche righe di articolo.

Teniamo presente che anche se entrambi sono stati progettato allo stesso scopo che è quello di togliere polvere e sporcizia da ogni parte della casa compreso in alcuni casi il soffitto, i divani, le scale e i mobili sono comunque strutturati in maniera diversa.

L’aspirapolvere a traino è collegato grazie a un cavo elettrico che si alimenta a parete e lo si può definire un carrello che si muove grazie alle ruote invece la scopa elettrica è semplicemente uno strumento, un dispositivo che si può muovere con una sola mano, con o senza filo e poggia in maniera diretta sulla spazzola a terra.

Il vantaggio per chi sceglie un aspirapolvere è legato al fatto di avere a disposizione uno strumento con una potenza aspirante elevata e riesce ad arrivare a pulire anche in alto sopra i mobili:inoltre grazie al tubo snello si può intervenire sotto i letti o divani. Lo svantaggio è che risulta essere uno strumento pesante e ingombrante da portare in giro per la casa o peggio ancora in altri piani della casa che si raggiungono con le scale.