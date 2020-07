Estate Diffusa a San Bartolomeo al mare, oggi il DjSet di Radio GRock e Riccardo Ghigliazza con la rock band I Roommates

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, dopo il DjSet di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospita I Roommates, rock band ligure che ha recentemente lanciato il suo secondo album “Roots”, in cui il rock vive e prende forma grazie alla sapiente mano del produttore Pietro Foresti. Racconteranno tutto il lavoro che c’è dietro la realizzazione di un album, sfruttando l’occasione per presentare qualche brano rivisitato in chiave acustica. I Roommates sono Davide Brezzo (chitarra e voce), Danilo Bergamo (chitarra e voce), Marco Oreggia (basso e voce) e Alessio Spallarossa (già noto batterista dei Sadist), propongono dal 2012 un rock raffinato ed energico con l’atipica formazione costituita da due chitarre, basso e batteria e tre voci.

Domani, invece, Enrico Balsamo e Alex Nicoli ospitano Ritmo Italiano, un interessante e qualificatissimo progetto legato al mondo della batteria a livello internazionale, ideato e realizzato da Giorgio di Tullio, Maxx Furian, Alex Battini, Eugenio Mori, Lele Boria: cinque batteristi, un ensemble di professionisti nonché amici, che si ritrovano per condividere esperienze e scambiare esperienze.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.